Kia и Hyundai выплатят $200 млн из-за плохой защиты от угона

$145 миллионов «уйдет» на покрытие расходов людей, чьи автомобили были украдены. На многих автомобилях Kia, выпущенных в период с 2011 по 2021 год, а также на автомобилях Hyundai, выпущенных в период с 2015 по 2021 год, отсутствовали электронные иммобилайзеры двигателя, которые не позволяют завести автомобиль без соответствующего ключа. Воры обнаружили, что для запуска этих автомобилей можно использовать такие предметы, как кабель USB-A.