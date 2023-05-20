Российские тюнеры добавили карбона новому Chevrolet Corvette
Российская компания Larte Design сделала карбоновый обвес новому Chevrolet Corvette.
Ателье представило пакет доработок для суперкара Chevrolet Corvette поколения C8. Для среднемоторного купе подготовлен комплексный аэродинамический обвес, выполненный из углеволокна — набор доработок, получивший название Avatar, позволяет существенно изменить внешний вид автомобиля, сделав его агрессивнее. Кроме того, обещано, что все эти нововведения положительно влияют на аэродинамику. Стоимость доработок в компании пока не называют.
Облик суперкара меняют развитый передний сплиттер и «лезвия» в воздухозаборниках бампера, а полностью новую крышку переднего багажника сложной формы дополняют жалюзи на передних крыльях.
В задней части в глаза бросаются новый бампер с центральным расположением патрубков выхлопной системы, вписанных в крупный диффузор. Предусмотрены также карбоновая вставка вокруг заднего стекла и фиксированное антикрыло.
Для Corvette C8 также предложены новые пороги, карбоновые корпуса зеркал заднего вида и углепластиковые вставки в боковые воздухозаборники. Дополняют экстерьер модели фирменные 20-дюймовые колёса Larte Design в чёрном цвете.