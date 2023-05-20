Российские тюнеры добавили карбона новому Chevrolet Corvette

Российская компания Larte Design сделала карбоновый обвес новому Chevrolet Corvette.

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Ателье представило пакет доработок для суперкара Chevrolet Corvette поколения C8. Для среднемоторного купе подготовлен комплексный аэродинамический обвес, выполненный из углеволокна — набор доработок, получивший название Avatar, позволяет существенно изменить внешний вид автомобиля, сделав его агрессивнее. Кроме того, обещано, что все эти нововведения положительно влияют на аэродинамику. Стоимость доработок в компании пока не называют.

Облик суперкара меняют развитый передний сплиттер и «лезвия» в воздухозаборниках бампера, а полностью новую крышку переднего багажника сложной формы дополняют жалюзи на передних крыльях.

В задней части в глаза бросаются новый бампер с центральным расположением патрубков выхлопной системы, вписанных в крупный диффузор. Предусмотрены также карбоновая вставка вокруг заднего стекла и фиксированное антикрыло.