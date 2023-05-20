Changan оценил в рублях новый бюджетный седан Alsvin

Седан Changan Alsvin: комплектации и цены для России.

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На официальном сайте ChanganAuto.ru появилась информация о бюджетной четырёхдверке. Модель длиной 4,4 метра предложат в двух небедных комплектациях (LX и DLX). Техника безальтернативна: 1,5-литровый «атмосферник» (107 сил, 145 Нм) сочетается с 5-ступенчатым преселективным «роботом» и передним приводом. Цены варьируются в диапазоне от 1 649 900 до 1 709 900 рублей без учёта спецпредложений.

Базовая версия Changan Alsvin LX включает в себя две подушки безопасности, системы ABS и ESP, электроусилитель руля, медиасистему с 7-дюймовым тачскрином, светодиодные дневные ходовые огни, 15-дюймовые легкосплавные диски, электростеклоподъёмники, отделку сидений экокожей, кондиционер, круиз-контроль, камеру заднего вида, задние парктроники и электрозеркала с подогревом.

Доплатив 60 тысяч рублей, покупатель получит электромеханический люк в крыше, систему давления в шинах, камеру бокового обзора и систему старт/стоп. Оформив кредит, можно уменьшить стартовую цену на 30 тысяч рублей. Changan Alsvin предложат в шести цветах (красный, синий, серый, серебристый, белый и чёрный), причём доплата за оттенки не предусмотрена.

Техника простая: рядный четырёхцилиндровый двигатель семейства BlueCore переваривает бензин АИ-92 и сочетается с «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями. Спереди у седана стойки McPherson, сзади — торсионная балка. Сзади установлены барабанные тормоза. Заявленный дорожный просвет — 150 миллиметров. Гарантия — пять лет или 150 тысяч километров.