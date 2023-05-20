Фирма Honda начала продажи нового сверхэкономичного седана Accord.

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Очередное поколение бестселлера добралось до китайского рынка, и гамма не такая, как у «глобальной» модели. Седан подразделения GAC-Honda предложат как с обычным турбомотором и вариатором, так и в «розеточной» версии e: PHEV. Базовый Accord обойдётся в 179 800 юаней (2,05 миллиона рублей), а заряжаемый гибрид стоит минимум 225 800 юаней (2,58 миллиона рублей).

Единственное внешнее отличие Honda Accord e:PHEV от «глобального» седанаhttps://motor.ru/news/honda-accord-live-13-11-2022.htm — дополнительный лючок для зарядки. А вот салон у китайских четырёхдверок другой: видоизменён дизайн виртуальной приборной панели, перекомпонован блок управления климатом. От решения с тремя шайбами отказались в пользу неоднозначного блока с круглым циферблатом и «качельками».

Главное новшество — появление сверхэкономичной заряжаемой гибридной версии, которой пока нет на других рынках. Honda верна связке 2,0-литрового атмосферника» и двух электромоторов (пиковая отдача — 207 сил и 335 Нм), однако китайским седанам положен внушительный аккумулятор ёмкостью 17,7 киловатт-часа. Запас хода без активации ДВС — 82 километра (WLTC), а расход топлива в смешанном цикле не превысит 4,88 литра на 100 километров.