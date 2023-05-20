Еще два российских автопроизводителя попали под санкции США.

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Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США опубликовало очередную версию списка предприятий, деятельность которых противоречит интересам национальной безопасности и внешней политики. В документе 69 новых российских компаний, в том числе два автопроизводителя: Урал и Брянский автомобильный завод. Интересно, что главный производитель грузовиков — КамАЗ — попал под санкции ещё год назад.

Резиденты США не имеют права сотрудничать с фирмами, попавшими под санкции. Есть риски и для компаний с юрисдикцией других стран: увеличивается вероятность попасть под вторичные санкции. Предприятия под санкциями ограничены в возможностях международной торговли.

Под санкции Евросоюза завод Урал попал ещё полгода назад, а ограничения в отношении Брянского автомобильного завода ранее вводили власти Канады. Впрочем, включение обоих предприятий в санкционные списки выглядит формальностью. Работа над санкционно-устойчивыми грузовичами ведётся давно: КамАЗ выпускает «импортозамещённые» тягачи с февраля, а отечественный грузовик под маркой БАЗ дебютировал в апреле.