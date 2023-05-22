Удлинённый Mercedes-Benz A-Class L пережил плановый рестайлинг

Mercedes-Benz обновил самый маленький длиннобазный седан.

© Motor.ru / Mercedes-Benz A 200 L

В Китае начались продажи локального А-Класса с увеличенной на 60 миллиметров колёсной базой. Программа доработок та же, что и у европейских малолитражек, но гамма урезанная: «младший» Mercedes-Benz доступен в Поднебесной только с передним приводом, четырёхцилиндровым 1,33-литровым бензиновым мотором и 7-ступенчатым «роботом». Гибриды и модификации AMG — прерогатива машин немецкой сборки.

Обновлённый A-Class проще всего узнать по фарам без изгиба дневных ходовых огней, радиаторной решётке с миниатюрными звёздочками и затемнённым фонарям. В салоне добавился руль со сдвоенными спицами, модернизирована мультимедиасистема MBUX. Небогатых комплектаций в Китае у «Мерседеса» не было и раньше.

Motor.ru / Mercedes-Benz A 200 L

После рестайлинга четырёхдверка ощутимо подорожала: теперь базовый вариант A 180 L стоит от 249 500 юаней (2,85 миллиона рублей) — на 16 процентов больше седана образца прошлого года. За более оснащённую версию A 200 L придётся заплатить 261-273 тысячи юаней (2,98-3,12 миллиона рублей).

Motor.ru / Mercedes-Benz A 200 L

Техника прежняя: в базовом варианте 1,3-литровый двигатель разработки Renault развивает 136 лошадиных сил и 230 Нм, за доплату агрегат форсирован до 163 лошадиных сил и 270 Нм. Альтернативы 7-ступенчатому преселективному «роботу» в Китае не было и не будет, да и трансмиссия 4Matic на рынке КНР оказалась невостребованной.