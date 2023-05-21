Названы самые популярные в России авто в 2023 году

Самыми популярными автомобилями у россиян с начала года стали Lada Granta, Hyundai Solaris, Kia Rio, а медианная стоимость машины составила 1,1 миллиона рублей, подсчитали в компании «СберАвто».

По сообщению компании, самыми популярными моделями у россиян с начала года стали Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Granta, при этом 90% россиян приобретали машины с пробегом, а медианная стоимость автомобиля составила 1,1 млн рублей, передает РИА «Новости».

Лидером по количеству сделок по покупке автомобилей онлайн является Москва, где совершено 17% от общего числа сделок. Самыми востребованными у москвичей моделями стали Skoda Octavia, Toyota Camry, и Volkswagen Tiguan. Медианный чек на покупку автомобилей составил 1,57 млн рублей.

Второе место занимает Санкт-Петербург, где жители города чаще всего приобретали Kia Sportage и Kia Rio , а медианная стоимость машины составила 1,15 млн рублей.

Тройку лидеров замыкает Казань, где самыми популярными моделями были Renault Sandero и Kia Rio, а медианный чек составил 1,195 млн рублей.