Компания Changan на официальном сайте в России объявила цены на модель Alsvin. Автомобиль стал самым доступным китайским седаном в нашей стране. Он стоит 1,65 и 1,71 млн рублей в зависимости от комплектации.

В базовую версию машины входят две подушки безопасности, системы ABS и ESP, электроусилитель руля, медиасистема с 7-дюймовым тачскрином, светодиодные дневные ходовые огни, 15-дюймовые легкосплавные диски, электростеклоподъемники, отделка сидений экокожей, кондиционер, круиз-контроль, камера заднего вида, задние парктроники и электрозеркала с подогревом.

Седан будет представлен в шести разных цветах: черном, белом, сером, серебристом, синем и красном.

Changan Alsvin нынешнего поколения дебютировал в 2018 году. Модель - конкурент Lada Vesta. Длина седана равна 4390 мм, ширина - 1725 мм, высота - 1490 мм, колесная база - 2535 мм.

К нам приедут машины с единственным мотором объемом 1,5 литра. Это будет атмосферный двигатель мощностью 107 л.с. и 145 Нм в паре с 5-диапазонной роботизированной коробкой DCT с двойным "мокрым" сцеплением.

Дата начала продаж Changan Alsvin в России еще официально не объявлена, но, судя по всему, она состоится совсем скоро.