Audi готовит ещё более мощный и динамичный универсал

«Заряженный» универсал Audi RS 6 Avant — модель уникальная для мирового рынка, а с учётом того, что автомобиль выпускается уже более 20 лет, его можно считать одной из легенд автопрома. Но этого немецкой марке мало и она готовит экстремальную модификацию свой модели, которая должна стать лебединой песней для турбомотора V8 перед переводом Audi RS 6 Avant на гибридную силовую установку. Грядущая версия RS 6 Avant станет серийной версией концепта Audi RS6 GTO Concept образца 2020 года.

Управляющий директор подразделения Audi Sport Себастьян Грэмс в интервью изданию Autocar подтвердил, что прощаться со своей легендарной моделью в её нынешнем виде марка пока не готова.

А значит перед выходом на рынок гибрида и электромобиля ценителей ждёт топовая версия RS 6 Avant с двигателем внутреннего сгорания. Новую модификацию универсала Себастьян Грэмс охарактеризовал как «ещё более мощную и ещё более динамичную».