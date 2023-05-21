В России доступен эксклюзивный Hongqi H5 первого поколения

Седан Hongqi H5 первого поколения привезли в Россию по “серой” дилерской схеме. Стоимость автомобиля еще не установлена.

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В сегменте китайских автомобилей Hongqi H5 Classic считается настоящим хитом. Впервые на рынке он появился в 2017 году. Даже после официальной презентации второй генерации, первый H5 не утратил актуальность.

Автомобиль обладает всеми опциями, которые нужны для комфортного и безопасного передвижения. Так, производитель предусмотрел адаптивный круиз-контроль, климатическое оборудование на две зоны, систему управления голосом, систему запуска мотора с кнопки. В комплектации также есть панорама и люк с электроприводом, комплект подушек и шторок безопасности.

Для безопасности передвижения установлена система контроля давления в колесах. Производитель отмечает, что каждая деталь этого седана продумана до мелочей, чтобы клиент получил максимальный уровень комфорта при использовании.

Hongqi H5 строится на базе платформы от Mazda 6 3 генерации. В оснащении предусматривается турбированный двигатель, рабочий объем которого равен 1.8 литра, а производительность - 197 л.с. В паре с мотором работает 6-ступенчатая автоматическая КПП. Такое оснащение обеспечивает седану идеальную плавность в движении и хорошую динамику разгона.