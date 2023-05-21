Названы топ-10 LCV-иномарок по итогам апреля

В топ-10 LCV-иномарок по итогам апреля при полном доминировании отечественных марок первое место осталось за Ford с моделью Transit с продажами в размере 188 ед. (–75%). За январь-апрель 2023-го было продано 966 ед. «Транзитов» (–81,2%).

© "Автостат Инфо"

Как известно из данных статистики «Автостат Инфо», доля Ford на российском рынке LCV упала в апреле с прошлогодних 16% до 2,7% и, конечно, продолжит падать и в дальнейшем.

Далее идет Mercedes с продажами в размере 131 ед. (+77%) в апреле и 493 ед. (+0,6%) с начала года. Однако, доля Mercedes на рынке не только не упала, а напротив, выросла с 1,6% до 2%. На третьем месте в сегменте LCV-иномарок – Volkswagen с 88 ед. (+11,4%) и 259 ед. (–73,3%) соответственно. Его доля упала с 1,7% до 1,3%.

На 4-м месте – Peugeot с 55 ед. (–66%) и 231 ед. (–82,2%), на 5-м – FIAT с 47 ед. (рост в 3,4 раза) и 90 ед. (–37,1%).

Топ-10 моделей-иномарок на рынке новых LCV в апреле, как ранее упоминалось, возглавил Ford Transit с продажами 187 ед.(–75,2%). За ним расположилось: Mercedes-Benz V-Класса с 99 ед. (рост в 7,1 раза), Volkswagen Multivan с 57 ед. (рост в 8,1 раза), FIAT Ducato с 47 ед. (рост в 3,4 раза), Suzuki Ertigo с 43 ед. (с нуля), Peugeot Partner с 41 ед. (–26,8%).

Ряд моделей иномарочных LCV стал попадать на наш рынок за счет параллельного импорта. Впрочем на этом рынке доминируют отечественные модели, а европейские бренды будут постепенно уступать им, а также китайским моделям, место на рынке.