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Everrati реинкарнировала легендарный Porsche 911 ST в виде электромобиля

Британская компания Everrati, специализирующаяся на электрификации культовых автомобилей, перевела на электротягу легендарное купе Porsche 911 ST. Появление электромобиля посвятили 60-летию оригинального Porsche 911, дебютировавшего на Франкфуртском автосалоне 1963 года.

Porsche 911 ST перевели на электротягу
© Carakoom

Облегченная гоночная версия 911 ST появилась в 1970-1971 годах. По некоторым данным, всего построили около 24 таких автомобилей. Сколько из них сохранилось до наших дней, неизвестно.

Carakoom

Электромобиль Everrati построен на восстановленной стальной раме серии G. Кузов в оригинальной стилистике Porsche 911 ST изготовлен вручную. Под капотом у купе двигатель от Tesla Model S Performance мощностью 446 л.с. По заявлению производителя, от 0 до 97 км/ч электрокупе ускоряется менее 4 секунд.

Тяговая батарея емкостью 62 кВт·ч обеспечивает запас хода более 322 км. Аккумуляторный блок электромода поддерживает скоростную зарядку переменным и постоянным током.

В арсенале электромобиля кондиционер, усилитель руля и мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay. За доплату предложена спортивная подвеска TracTrive с несколькими настройками для более комфортной и динамичной езды.

Цена электрического Porsche 911 ST не озвучивается. Учитывая расценки Everrati, электромод обойдется не менее чем в 360 тысяч долларов (~29 млн рублей).

Carakoom

Everrati гарантирует, что каждая деталь автомобиля соответствует оригинальному ST, а также общий вес и распределение веса между осями. Следит за этим американская компания RS Werks, известный специалист по восстановлению и настройке автомобилей Porsche.

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