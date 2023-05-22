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В Совфеде предложили кабмину снизить стоимость ОСАГО для российских авто

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает снизить стоимость ОСАГО для российских автомобилей, если степень локализации их комплектующих превышает 600 баллов. Копия документа, направленного вице-премьеру, руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко, есть в распоряжении ТАСС.

В Совфеде предложили снизить стоимость ОСАГО для российских авто
© ТАСС

"В целях создания стимулов к страхованию транспортных средств с одновременным созданием стимулов к приобретению автомобилей российского производства прошу рассмотреть вопрос о снижении стоимости ОСАГО для российских автомобилей с уровнем локализации не менее 600 баллов", - говорится в документе.

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Как уточняет Кутепов со ссылкой на статистику МВД РФ, в 2022 году зафиксировано 1 801 464 нарушений, связанных с неисполнением владельцем авто обязанности по страхованию своей гражданской ответственности.

"При этом объединения перевозчиков, а также автовладельцы отмечают существенный рост тарифов по ОСАГО. Так, например, по данным ассоциации "Некоммерческое партнерство "Логистика и автоперевозки Татарстана", с 2020 по 2022 год увеличение по грузовым автомобилям для юридических лиц произошло в 1,3 раза, по ИП и самозанятым - в 3 раза", - подчеркивает сенатор.

"Отечественные автомобили не являются исключением, что при общей низкой стоимости транспортного средства делает невыгодным его страхование", - отмечает автор законопроекта.

Помимо базового страхового тарифа на цену страховки влияют, в частности, возраст и стаж водителя, наличие или отсутствие в прошлом ДТП по его вине, количество лиц, допущенных к управлению машиной, технические характеристики авто, сезонность использования транспортного средства.

Баллы за локализацию

Согласно действующему законодательству, степень локализации сейчас обязательно учитывается при заключении госконтрактов. Так, для участия в тендерах на госзакупки каждый легковой автомобиль должен обязательно заработать не менее определенного количества баллов. С 1 января 2021 года этот минимальный порог составлял 3 200 баллов, с 1 января 2024 года, согласно постановлению правительства, он должен составить 4 500 баллов.

В качестве примеров расчетов количества баллов за локализацию можно привести сварку кузова - 400 баллов, окраску кузова - 500 баллов, использование российского металла, включая алюминий, не менее 70% процентов от общей массы кузова - 200 баллов, изготовление корпусных деталей рулевого механизма (литье, ковка, штамповка, механическая обработка) - 60 баллов.

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