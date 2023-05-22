Россиянам предложили выдавать по миллиону рублей на новую машину. Воспользоваться сертификатом для покупки отечественного авто смогут молодые семьи до 30 лет после рождения первого ребенка, сообщают «Известия».

Соответствующий законопроект готовит к внесению в Госдуму фракция ЛДПР. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что подобная мера поддержки будет актуальна, особенно с учетом демографического спада в России.

Продать приобретенную по сертификату машину можно будет только спустя пять лет, чтобы исключить мошеннические схемы.

«Сам по себе автомобиль очень нужен молодой семье, так как с его помощью можно возить ребенка в детский сад, больницу, в различные кружки и секции. Мы этот вопрос помогаем решить», — указал Нилов.

Он добавил, что инициатива также станет поддержкой российского автопрома, в пользу которого будут делать выбор молодые семьи. В Минфине сообщили, что законопроект пока не поступал, он будет рассмотрен после получения в установленном порядке.