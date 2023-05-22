Эксперт: АвтоВАЗ не сможет повлиять на дилеров, завышающих цены на Lada

Не так давно президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания в мае года установит для дилерской сети максимально допустимые цены на продажу автомобилей Lada. Топ-менеджер подчеркнул, что АвтоВАЗ в случае превышения потолка цен будет вводить санкции против дилеров, вплоть до расторжения контрактов. По его словам, фиксировать конкретную стоимость автомобиля у дилеров компания не может, однако законодательство позволяет установить потолок цен. В то же время обозреватель портала "Дром" Сергей Цыганов уверен, что АвтоВАЗ не сможет повлиять на дилеров, завышающих цены.
"У дилеров есть наработанный арсенал вполне легитимных методов завышения цены. Прежде всего, это продажа дополнительного оборудования и страховых продуктов. АвтоВАЗ не может запретить дилерам продавать дополнительные услуги и продукты, так как формально это не нарушает договор", - отмечает Сергей Цыганов.
Особенно актуальна эта тема становится в связи с выходом на рынок новой Lada Vesta. Российская компания пока не опубликовала цены на модель. Учитывая, что популярное ранее семейство долго не производилось, автомобили могут оказаться в дефиците.
"На старте продаж машин будет достаточно, но после, в первые месяцы лета, "Вест" может не хватать. С 29 мая до 19 июня у сотрудников АвтоВАЗа корпоративный отпуск. Все, что было сделано до него, скорее всего, разойдется быстрее, чем компания хотела бы. Сейчас многие автомобили находятся в полусобранном состоянии: для одних не хватает комплектующих, другие требуется перепрошить. АвтоВАЗ не сразу сможет накопить достаточно комплектующих, обеспечить ритмичность поставок запчастей и решить проблему с прошивками блока ABS и двигателя. Вероятно, бесперебойное производство "Вест" концерн обеспечит только к концу лета", - рассуждает Цыганов.