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14 минут назад

Эксперт: АвтоВАЗ не сможет повлиять на дилеров, завышающих цены на Lada

Российская Газетаиещё 1

Не так давно президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что компания в мае года установит для дилерской сети максимально допустимые цены на продажу автомобилей Lada. Топ-менеджер подчеркнул, что АвтоВАЗ в случае превышения потолка цен будет вводить санкции против дилеров, вплоть до расторжения контрактов. По его словам, фиксировать конкретную стоимость автомобиля у дилеров компания не может, однако законодательство позволяет установить потолок цен. В то же время обозреватель портала "Дром" Сергей Цыганов уверен, что АвтоВАЗ не сможет повлиять на дилеров, завышающих цены.

Эксперт: АвтоВАЗ не сможет повлиять на дилеров, завышающих цены на Lada
Фото: Юрий Зубко/РГЮрий Зубко/РГ

"У дилеров есть наработанный арсенал вполне легитимных методов завышения цены. Прежде всего, это продажа дополнительного оборудования и страховых продуктов. АвтоВАЗ не может запретить дилерам продавать дополнительные услуги и продукты, так как формально это не нарушает договор", - отмечает Сергей Цыганов.

Особенно актуальна эта тема становится в связи с выходом на рынок новой Lada Vesta. Российская компания пока не опубликовала цены на модель. Учитывая, что популярное ранее семейство долго не производилось, автомобили могут оказаться в дефиците.

"На старте продаж машин будет достаточно, но после, в первые месяцы лета, "Вест" может не хватать. С 29 мая до 19 июня у сотрудников АвтоВАЗа корпоративный отпуск. Все, что было сделано до него, скорее всего, разойдется быстрее, чем компания хотела бы. Сейчас многие автомобили находятся в полусобранном состоянии: для одних не хватает комплектующих, другие требуется перепрошить. АвтоВАЗ не сразу сможет накопить достаточно комплектующих, обеспечить ритмичность поставок запчастей и решить проблему с прошивками блока ABS и двигателя. Вероятно, бесперебойное производство "Вест" концерн обеспечит только к концу лета", - рассуждает Цыганов.

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