Эксперт: АвтоВАЗ не сможет повлиять на дилеров, завышающих цены на Lada

"На старте продаж машин будет достаточно, но после, в первые месяцы лета, "Вест" может не хватать. С 29 мая до 19 июня у сотрудников АвтоВАЗа корпоративный отпуск. Все, что было сделано до него, скорее всего, разойдется быстрее, чем компания хотела бы. Сейчас многие автомобили находятся в полусобранном состоянии: для одних не хватает комплектующих, другие требуется перепрошить. АвтоВАЗ не сразу сможет накопить достаточно комплектующих, обеспечить ритмичность поставок запчастей и решить проблему с прошивками блока ABS и двигателя. Вероятно, бесперебойное производство "Вест" концерн обеспечит только к концу лета", - рассуждает Цыганов.