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Renault разработает спорткары Alpine без участия холдинга Geely

Renault разработает спорткары Alpine без участия холдинга Geely. Инсайдеры Bloomberg выяснили, что французский концерн намерен отказаться от сотрудничества с британской фирмой Lotus в пользу самостоятельного проекта. В 2021 году было заявлено, что электрическую архитектуру для новой линейки Alpine концерн Renault разработает совместно с «дочкой» китайского холдинга Geely — фирмой Lotus, однако теперь позиция поменялась.

Renault разработает спорткары Alpine без участия Geely
© Alpine

О партнёрстве Renault и Lotus было объявлено два года назад, причём получившийся электрический спорткар должен был заменить заслуженное среднемоторное купе A110. Премьеру запланировали на 2026 год, и похоже даже в случае самостоятельной разработки проекта сроки сдвигать не собираются.

Представитель Alpine заявил журналистам, что переговоры с Lotus продолжаются, а окончательное решение будет озвучено позже. Возможно, в Renault посчитали, что опыт участия в Формуле-1 позволит создать самую «драйверскую» модель самостоятельно без привлечения китайских технологий.

Впрочем, о полном отказе от сотрудничества с Geely не идёт и речи: стороны намерены вместе производить силовые установки, а производственные мощности СП Renault-Geely будут насчитывать аж 17 заводов по всему миру.

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