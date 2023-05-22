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В России появилась новая Skoda Superb из Китая

Один из дилеров привез в Россию новую Skoda Superb. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года без пробега, который приехал в нашу страну из Китая, просят 3 850 000 рублей.

В России появилась новая Skoda Superb из Китая
© Российская Газета

Стоит отметить, что выставленный на продажу лифтбек оснащается двигателем 1,4 TSI, который выдает 150 л.с. и работает вместе с "роботом" DSG. В объявлении указывается, что у машины комплектация Ambition.

Напомним, что уже этой осенью чехи должна представить новый Skoda Superb. Уже известно, что модель получит эволюционный дизайн внешности и кардинально пересмотренный салон. Superb будет выпускаться в кузовах типа лифтбек и универсал. Кроме версий с ДВС автомобиль предложат с мягко-гибридной трансмиссией, а также с гибридной установкой с возможностью подзарядки от сети.

При этом в России Skoda приостановила свою деятельность в прошлом году. Это коснулось выпуска машин в Калуге и Нижнем Новгороде, а также импорта автомобилей в РФ.

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