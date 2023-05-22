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Mitsubishi инициировали отзывную кампанию модели Outlander из-за проблем с камерой заднего вида

Японский автопроизводитель Mitsubishi начинает отзывную кампанию в отношении своих внедорожников Outlander 2022-2023 годов выпуска. Как пишет издание Центральная Служба Новостей, это связано с программной ошибкой.

Mitsubishi вынуждена отозвать новые внедорожники Outlander
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Дело в том, что в некоторых машинах от Mitsubishi дисплей информационно-развлекательной системы гаснет в тот момент, когда авто движется задним ходом. Таким образом, существенно увеличивается риск столкновения с препятствием.

Уже известно, что всего на североамериканском рынке будут отозваны примерно 90 тысяч кроссоверов. Вполне возможно, что вскоре будут проверены Outlander и в других странах.

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