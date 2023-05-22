Mitsubishi вынуждена отозвать новые внедорожники Outlander

Японский автопроизводитель Mitsubishi начинает отзывную кампанию в отношении своих внедорожников Outlander 2022-2023 годов выпуска. Как пишет издание Центральная Служба Новостей, это связано с программной ошибкой.

© Моя Москва.онлайн

Дело в том, что в некоторых машинах от Mitsubishi дисплей информационно-развлекательной системы гаснет в тот момент, когда авто движется задним ходом. Таким образом, существенно увеличивается риск столкновения с препятствием.