На российском рынке кроссоверов сменился лидер

Внедорожник Lada Niva Travel, в прошлом году захвативший лидерство в российском сегменте SUV, по итогам апреля 2023-го уступил "пальму первенства" китайскому кроссоверу. Судя по всему, взять реванш "Ниве" удастся нескоро, тем более что на первое место в рейтинге продаж есть еще несколько претендентов.

© пресс-служба Geely

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в апреле 2023 года стал китайский кроссовер Geely Coolray. В прошлом месяце продажи этой модели составили 4,2 тыс. автомобилей против 244 единиц годом ранее, сообщили эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК".

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Таким образом, внедорожник Lada Niva Travel, чей результат составил 3,8 тыс. экземпляров (рост в 4,1 раза), впервые с начала года утратил лидерство и занял второе место в рейтинге продаж. Кроме того, позади Geely Coolray остались Haval Jolion (3,5 тыс. шт., рост в 8,9 раза), который доступен по льготным автокредитам, а также набирающий популярность Chery Tiggo 4 Pro (3,4 тыс. шт.).

По мнению исполнительного директора компании Expocar Сергея Фирсова, Geely Coolray помогло то, что на рынок России поставляются автомобили как белорусской, так и китайской сборки. Это позволяет настроить бесперебойный поток автомобилей в дилерские центры. Также в последнее время Geely развивает фирменную программу автокредитования, по которой максимальная выгода на Coolray достигает 570 тыс. рублей.

"А вот Lada Niva Travel и Haval Jolion, доступные по льготным автокредитам от государства, отчасти лишились этого конкурентного преимущества - с недавних пор госпрограмма распространяется только на ограниченный круг категорий заемщиков. Что касается Chery Tiggo 4 Pro, то с момента появления на рынке он немного уступал "Кулрэю" по продажам, несмотря на их постоянный рост", - отмечает эксперт.

В пресс-службе "ТрансТехСервис" полагают, что среди преимуществ, благодаря которым Geely Coolray стал лидером российского сегмента SUV, - современный дизайн, разнообразие цветовой гаммы и комплектаций, в том числе и с автоматической трансмиссией. В свою очередь, Lada Niva Travel доступна только в черном или белом цвете кузова и с механической коробкой передач, при этом ее стоимость ниже.

Между тем, по итогам января-апреля 2023-го внедорожник Lada Niva Travel сохраняет безусловное лидерство в российском сегменте SUV, однако в дальнейшие месяцы он может утратить свое преимущество над ближайшими преследователями. Дело в том, что в конце мая АвтоВАЗ уходит в досрочный корпоративный отпуск из-за срыва поставок ряда комплектующих, в связи с чем у дилеров Lada может возникнуть нехватка автомобилей.

В этот период стоит ожидать обострения борьбы за "пальму первенства" в сегменте SUV между китайскими кроссоверами. Так, уже в начале мая лидером продаж стал Haval Jolion, обогнавший по объему реализации и Lada Niva Travel, и Geely Coolray.

"В условиях нашего рынка такие качели можно объяснить логистикой, акциями, скидками от местных дилеров и так далее. Lada Niva Travel сможет восстановить рыночные позиции только после корпоративного отпуска на АвтоВАЗе. Среди ныне представленных кроссоверов наибольшие шансы на доминирование на рынке у тройки Haval Jolion, Geely Coolray и Chery Tiggo 4 Pro", - комментирует Сергей Фирсов.