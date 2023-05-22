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В Великобритании зафиксирован бум угонов автомобилей Range Rover

Страховщики опубликовали рейтинг самых уязвимых для злоумышленников моделей, и результаты удивили. Топ10 угоняемых автомобилей в Соединённом Королевстве состоит из шести Range Rover, двух Lexus и двух Ford, причём учтены даже особенности оснащения, поэтому список можно упростить до четырёх машин: Range Rover Velar, Range Rover Sport, Lexus RX и Ford Fiesta.

В Великобритании зафиксирован бум угонов автомобилей Range Rover
© Motor.ru / Land Rover

Любопытно, что в абсолютных лидерах рейтинга самых угоняемых автомобилей Великобритании (в процентном соотношении с учётом количества таких машин) Range Rover Velar с пакетом R-Dynamic в базовой дизельной версии D 180. Популярны у злоумышленников Range Rover Sport HSE и Range Rover SVR, а также гибриды Lexus RX 450 h.

В списке марок, к которым неравнодушны угонщики, Land Rover лидирует с большим отрывом. На 100 тысяч машин приходится 924 угона: почти втрое больше, чем у ближайшего преследователя Mercedes-Benz с показателем 323 угона. Близкие показатели у Ford и BMW: 292 и 290 случаев угона на 100 тысяч машин соответственно. В пятёрку входит Audi (216).

В Великобритании автомобили угоняют в основном на запчасти, поэтому удивляться премиум-маркам в лидерах рейтинга не стоит. Массовые Ford, Volkswagen и Vauxhall не являются главной целью автомобильных воров.

Всплеск угонов Land Rover привёл к тому, что страховщики отказываются работать с автомобилями этой марки, и даже фирма-производитель перестала предлагать подобные услуги. Цены на страховку флагманских Range Rover взлетели в несколько раз, и пока проблема остаётся нерешённой.

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