В Великобритании зафиксирован бум угонов автомобилей Range Rover

Страховщики опубликовали рейтинг самых уязвимых для злоумышленников моделей, и результаты удивили. Топ10 угоняемых автомобилей в Соединённом Королевстве состоит из шести Range Rover, двух Lexus и двух Ford, причём учтены даже особенности оснащения, поэтому список можно упростить до четырёх машин: Range Rover Velar, Range Rover Sport, Lexus RX и Ford Fiesta.

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Любопытно, что в абсолютных лидерах рейтинга самых угоняемых автомобилей Великобритании (в процентном соотношении с учётом количества таких машин) Range Rover Velar с пакетом R-Dynamic в базовой дизельной версии D 180. Популярны у злоумышленников Range Rover Sport HSE и Range Rover SVR, а также гибриды Lexus RX 450 h.

В списке марок, к которым неравнодушны угонщики, Land Rover лидирует с большим отрывом. На 100 тысяч машин приходится 924 угона: почти втрое больше, чем у ближайшего преследователя Mercedes-Benz с показателем 323 угона. Близкие показатели у Ford и BMW: 292 и 290 случаев угона на 100 тысяч машин соответственно. В пятёрку входит Audi (216).

В Великобритании автомобили угоняют в основном на запчасти, поэтому удивляться премиум-маркам в лидерах рейтинга не стоит. Массовые Ford, Volkswagen и Vauxhall не являются главной целью автомобильных воров.