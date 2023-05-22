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Появились новые снимки Lada Vesta NG максимальной комплектации

Новые снимки Lada Vesta NG в максимальной комплектации появились в Сети. Кадры опубликовала группа во «ВКонтакте» Avtrograd news.

Появились новые снимки Lada Vesta NG максимальной комплектации
© Lada.ru

На снимках запечатлены сразу несколько автомобилей, а также два варианта салона, в том числе и с вертикальным планшетом мультимедийной системы. На них можно рассмотреть отделку версии Cross в традиционной черно-оранжевой гамме, а также исполнение с двухцветным пластиком, которого до обновления у Vesta не было.

T.me/zr_ru/8068?single

По словам источника, все машины имеют под капотом 16-клапанные моторы 21129. Сами машины уже отправили в Санкт-Петербург на презентацию и тест-драйв для журналистов. Вероятно, там также объявят цены на обновленную Vesta, которые ранее официально не заявлялись.

Напомним, что ранее стала известна цена базовой комплектации Comfort. Согласно неофициальной информации из дилерской программе завода — она составит 1 280 000 рублей.

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