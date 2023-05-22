Появились новые снимки Lada Vesta NG максимальной комплектации

На снимках запечатлены сразу несколько автомобилей, а также два варианта салона, в том числе и с вертикальным планшетом мультимедийной системы. На них можно рассмотреть отделку версии Cross в традиционной черно-оранжевой гамме, а также исполнение с двухцветным пластиком, которого до обновления у Vesta не было.