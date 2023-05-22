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Tesla снижает цены в шестой раз с начала года

Tesla в очередной раз снизила цены в США, сделав Model 3 и Model Y более доступными, чем раньше. Даже относительно недавняя базовая спецификация модели Y была обесценена из-за того, что, по мнению Reuters, это шестой пересмотр цен подряд с начала 2023 года.

Tesla снижает цены в шестой раз с начала года
© ПроКроссовер.ру

Модель Y потеряла 3000 долларов, и теперь ее можно заказать по цене от 46 990 долларов. Модель 3 начального уровня потеряла 2000 долларов и теперь стоит от 39 990 долларов. Как и ранее, Tesla снизила цены сразу на нескольких рынках, включая Европу и Китай, при этом некоторые модификации потеряли до 20 процентов своей прейскурантной цены.

Как автопроизводителю это удается, остается только гадать. Одна из теорий состоит в том, что компания делает ставку на продажу большего количества машин, чтобы компенсировать отсутствие прибыли за счет одного только проданного объема.

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