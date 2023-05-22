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Перечислены самые популярные нарушения ПДД в России

В России перечислили самые распространенные нарушения правил дорожного движения.

Перечислены самые популярные нарушения ПДД в России
© Motor.ru

Чаще всего россияне превышают скорость на 20-40 километров в час: с начала года на это нарушение пришлось 59,5 процента всех вынесенных штрафов, подсчитали аналитики МТС Банка. Второе место по популярности заняла неуплата и несоблюдение порядка оплаты парковки с показателем 4,4 процента, а третье — несоблюдение требований знаков или разметки (3,6 процента).

Чаще всего нарушают ПДД в Москве. С начала 2023 года на столицу пришлось 17,1 процента от всех штрафов. За ней следует Санкт-Петербург со значительным отрывом: там водителям вынесли только 2,6 процента штрафов. На третьем месте расположился Татарстан (1,4 процента), на четвертом — Краснодарский край (1,2 процента), а замыкает пятерку Башкортостан (1,1 процента).

Что касается моделей машин нарушителей, то чаще всего их «ловили» на Nissan Almera, Volvo VNL 64Т, Volvo FH-TRUCK 4X2, IVECO Stralis и Ford Mondeo.

Россияне стали реже оплачивать штрафы. С января по апрель 2023 года число оплат сократилось на 11 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако и среднее число штрафов на одного владельца уменьшилось с двух до 1,7.

В прошлом году российские водители набрали более 200 миллионов постановлений — рекорд, который объясняют расширением парка дорожных камер. Общая сумма штрафов составила 136,8 миллиарда рублей.

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