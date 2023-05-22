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В России появилась новая Skoda Superb

Один из дилеров привез в Россию новую Skoda Superb. Стоимость машины, которая прибыла из Китая составляет 3 850 000 рублей. Об этом пишет «Российская газета».

Новинка 2023 года выпуска без пробега. Машина оснащена двигателем 1,4 TSI, который выдает 150 л.с. и работает вместе с «роботом» DSG. Автомобиль доступен в комплектации Ambition.

Презентация Skoda Superb ожидается этой осенью. Машина будет выпускаться в кузове лифтбэк и универсал. Как сообщил производитель, новая Skoda Superb предложит технологические инновации и выдающийся дизайн. В частности, в новинке кардинально пересмотрели салон.

Напомним, производство машин в России Skoda прекратила около года назад. Также компания перестала поставлять автомобили из других стран.

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