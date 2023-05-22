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3 часа назад

"Ъ": КС запретил дважды наказывать водителя по КоАП за сбитого пешехода

Газета.Ru

Конституционный суд (КС) ввел временный запрет на привлечение по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) за одно и то же происшествие водителей, сбивших или задевших пешехода. Об этом пишет «Коммерсантъ».

КС запретил наказывать водителя за сбитого пешехода сразу по двум статьям КоАП
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно действующей редакции КоАП существовала возможность привлечь такого водителя по статье 12.18 за непредоставление преимущества пешеходу, а затем и по 12.24 (нанесение ущерба здоровью в ходе ДТП). КС предписал Госдуме устранить правовую коллизию, разработать и принять соответствующие поправки в КоАП.

Пока этого не произошло, введен запрет на применение двух указанных статей одновременно. Поводом для разбирательства в КС стало дело Роберта Чепурного, который в Вольске Саратовской области совершил наезд на мальчика. Привлеченный сразу по двум статьям КоАП автомобилист обжаловал это решение в судах, но нижестоящие инстанции отказывали ему, отмечая разную «правовую природу» двух правонарушений.

Автоновости,Коммерсант,Госдума,
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