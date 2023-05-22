КС запретил наказывать водителя за сбитого пешехода сразу по двум статьям КоАП

Конституционный суд (КС) ввел временный запрет на привлечение по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) за одно и то же происшествие водителей, сбивших или задевших пешехода. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Согласно действующей редакции КоАП существовала возможность привлечь такого водителя по статье 12.18 за непредоставление преимущества пешеходу, а затем и по 12.24 (нанесение ущерба здоровью в ходе ДТП). КС предписал Госдуме устранить правовую коллизию, разработать и принять соответствующие поправки в КоАП.