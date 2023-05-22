Компания Tesla разрабатывает новый электрический квадроцикл Cyberquad

Американский автопроизводитель Tesla зарегистрировал новую торговую марку Cyberquad. Как пишет издание SPEEDME.RU, вполне возможно это может говорить о том, что электрический квадроцикл, представленный в 2019-м году, станет-таки серийной моделью.

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По некоторым данным, о запуске Cybertruck могут объявить в сентябре этого года. И все же вполне возможно, что бренд Cyberquad не будет использоваться для квадроцикла даже если он появится.