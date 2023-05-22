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Компания Tesla разрабатывает новый электрический квадроцикл Cyberquad

Американский автопроизводитель Tesla зарегистрировал новую торговую марку Cyberquad. Как пишет издание SPEEDME.RU, вполне возможно это может говорить о том, что электрический квадроцикл, представленный в 2019-м году, станет-таки серийной моделью.

Компания Tesla разрабатывает новый электрический квадроцикл Cyberquad
© Виталий Белоусов/ РИА Новости

По некоторым данным, о запуске Cybertruck могут объявить в сентябре этого года. И все же вполне возможно, что бренд Cyberquad не будет использоваться для квадроцикла даже если он появится.

Уже не раз до этого Tesla просто закрепляла за собой название того или иного бренда. Напомним, что два года назад Tesla представила квадроцикл Cyberquad, который был предназначен для детей. Его запас хода составлял всего 24 километра. Несмотря на это, данный продукт был очень быстро распродан.

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