Hyundai представил водородный спортивный автомобиль

На мероприятии Villa d’Este 2023 представлен водородный Hyundai
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai уже не раз заявлял о своем стремлении к повышению экологичности своих продуктов. Как пишет издание SPEEDME.RU, для ускорения этого процесса компания экспериментирует со всеми возможными решениями по электрификации, которые доступны в настоящий момент.
Водородное топливо не является исключением. Еще несколько лет назад корейский бренд представил концепт под названием Hyundai N Vision 74, который представлял собой настоящую лабораторию на колесах.
И вот теперь этот спортивный автомобиль с ретро-дизайном, приводящийся в движение водородом, впервые приехал в Европу. Машину демонстрируют в Италии, на престижном мероприятии Concorso d’Eleganza di Villa d’Este 2023.