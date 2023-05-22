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На мероприятии Villa d’Este 2023 представлен водородный Hyundai

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai уже не раз заявлял о своем стремлении к повышению экологичности своих продуктов. Как пишет издание SPEEDME.RU, для ускорения этого процесса компания экспериментирует со всеми возможными решениями по электрификации, которые доступны в настоящий момент.

Hyundai представил водородный спортивный автомобиль
© hyundai.news

Водородное топливо не является исключением. Еще несколько лет назад корейский бренд представил концепт под названием Hyundai N Vision 74, который представлял собой настоящую лабораторию на колесах.

И вот теперь этот спортивный автомобиль с ретро-дизайном, приводящийся в движение водородом, впервые приехал в Европу. Машину демонстрируют в Италии, на престижном мероприятии Concorso d’Eleganza di Villa d’Este 2023.

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