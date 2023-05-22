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АвтоВАЗ начнет выпуск машин на новом производстве

АвтоВАЗ вновь запустит опытно-промышленное производство (ОПП), которое было закрыто в конце 2015 года в связи с признанием его руководством компании убыточным.

АвтоВАЗ начнет выпуск машин на новом производстве
© Российская Газета

В цеха ОПП будет перемещена сборка специальных транспортных средств "ВИС-Авто", пишет "Нетипичный АвтоВАЗ". Дочернее предприятие выпускает пикапы и фургоны на базе Lada Granta, а также модификацию Lada Niva Bronto.

Опытно-промышленное производство было создано в 1986 году, на его базе осуществлялась отработка технологии выпуска новых моделей. Действовал полноценный сборочный конвейер, рассчитанный на выпуск 15 тысяч автомобилей в год. В ОПП создавались единичные образцы особых модификаций, ставилась на поток "Самара-2", отрабатывалась Lada Kalina, а также сборка Lada Vesta, которая стала последним проектом производства.

Ранее АвтоВАЗ анонсировал выставки коммерческих автомобилей на базе Lada, в их числе грузовой фургон Lada Granta Prima, 8-местный минивэн Lada Niva Kub, плюс пикапы на базе Lada Granta и Lada Niva Legend, а также двухтопливная Lada Granta CNG и другие.

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