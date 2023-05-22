Китайская BYD строит автозавод в Узбекистане

В Узбекистане начали строить автомобильный завод китайской компании BYD.

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Площадку под названием BYD Uzbekistan Factory возведут совместно с партнером UzAuto, соглашение с которым было достигнуто в феврале 2022 года. Завод строят на базе Jizzakh Auto в Джизакской области, а производить там будут автомобили на «новой энергии» (new energy vehicles или NEV) — то есть, электрокары и машины с гибридными силовыми установками. «Отверточное» производство стартует уже этой осенью.

На первом этапе площадка BYD будет выпускать две модели — седан BYD Chazor (он же Destroyer 05) и кроссовер Song Plus, которые уже продаются в Узбекистане. BYD Chazor, выступающий в одном классе с Kia Optima, оснащается гибридной установкой на базе 1,5-литрового 110-сильного «атмосферника», работающего в паре с электромотором на 180 или 197 лошадиных сил.

Кроссовер Song Plus имеет две версии — гибридную и полностью электрическую. Гибридный вариант DMi оснащается тем же атмосферным мотором и электродвигателем на 180 или 197 сил. Есть и полноприводный вариант с еще одним 163-сильным электромотором на задней оси. Электрический Song EV приводится в движение единственным электромотором на 184 сил.

Сначала производство будет крупноузловым, а затем завод будет постепенно углублять локализацию. В итоге планируется выход на сборку по полному циклу или CKR — со штамповкой, сваркой и покраской. Это создаст на предприятии более двух тысяч рабочих мест.

Мощность BYD Uzbekistan Factory составит 50 тысяч машин ежегодно.