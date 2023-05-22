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В Италии представили новое купе BMW Concept Touring Coupe

В Италии показали BMW Concept Touring Coupe 2024 года. Это купе, в салоне которого размещено только два посадочных места. Автомобиль создан вручную в одном экземпляре.

В Италии представили новое купе BMW Concept Touring Coupe
© runews24.ru

Модель похожа на BMW 28 Touring Coupe. Кузов выполнен в стилистике Shooting Brake. Авто достались скульптурная задняя часть, крыша плавно переходит в боковые панели.

Машина имеет 20-дюймовые легкосплавные диски спереди и 21-дюймовые сзади. Автомобиль выглядит спортивно и элегантно. Интерьер исполнен в теплых коричневых оттенках. В качестве материалов отделки использовалась высококачественная кожа от итальянской компании Poltrona Frau.

Под капотом находится фирменный рядный двигатель на шесть цилиндров.

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