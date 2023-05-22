Компания Tesla показала зимние тесты электрического пикапа Cybertruck
Американский автопроизводитель Tesla продолжает готовить свой новый пикап Cybertruck к серийному производству. Как отмечает издание SPEEDME.RU, дебют модели состоялся еще в 2019-ом году, но только сейчас компания смогла добиться видимого прогресса.
На днях в Сети появились изображения Cybertruck в условиях заснеженного севера. По предварительным данным, серийный выпуск электрического пикапа от Tesla должен стартовать в конце текущего года.
Глава компании Илон Маск выразил уверенность в том, что его фирме удастся держать уровень продаж этого электромобиля на отметке от 250 до 500 тысяч экземпляров ежегодно. Примерная стоимость Tesla Cybertruck составит около 40 тысяч долларов.