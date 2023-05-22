Tesla показала зимние тесты электрического пикапа Cybertruck

Американский автопроизводитель Tesla продолжает готовить свой новый пикап Cybertruck к серийному производству. Как отмечает издание SPEEDME.RU, дебют модели состоялся еще в 2019-ом году, но только сейчас компания смогла добиться видимого прогресса.

© Соцсети

На днях в Сети появились изображения Cybertruck в условиях заснеженного севера. По предварительным данным, серийный выпуск электрического пикапа от Tesla должен стартовать в конце текущего года.