Очередь за новым Rolls-Royce Spectre растянулась до 2025 года

Производство и доставка электрического Rolls-Royce Spectre занимают больше года.

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По словам главы Rolls-Royce Торстена Мюллера-Отвоса, которые приводит издание Insideevs.com, если заказать ультрароскошное суперкупе сейчас, то его доставят не раньше 2025 года. В среднем клиентам придется ждать свой электромобиль, изготовленный на заказ, от 12 для 15 месяцев — столько времени требуется на его сборку на заводе в Гудвуде — однако из-за ажиотажного спроса сроки могут увеличиться до полутора лет.

Купе Spectre было представлено осенью прошлого года. Первый в истории Rolls-Royce серийный электромобиль считается духовным наследником Phantom Coupé и заменой модели Wraith. Он построен на платформе Architecture of Luxury с интегрированной тяговой батареей, заряда которой хватает на 520 километров по циклу WLTP.

Ранее в разговоре с журналистами Мюллер-Отвос подчеркнул, что Rolls-Royce принципиально не стала гнаться за увеличением дальности хода, так как в компании посчитали, что дальнобойность для их клиентов не главное, и 520 километров им более чем хватит.

Мощность силовой установки Spectre составляет 585 лошадиных сил, однако эти цифры неокончательные и будут уточнены в течение 2023 года. С места до 100 километров в час электрическое суперкупе разгоняется за 4,5 секунды.