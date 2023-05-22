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В Екатеринбурге мужчина, осужденный за поджог 41 автомобиля, сжег еще два

В Екатеринбурге мужчина, отсидевший пять лет за поджог 41 автомобиля, сжег еще две машины и был задержан. Об этом сообщает e1.ru со ссылкой на областное управление МВД.

В Екатеринбурге серийный поджигатель сжег еще две машины
© РИА Новости

Автомобили Volkswagen Touareg и Passat загорелись 18 мая на Восточной улице. Свидетель происшествия смог описать прибывшим на место полицейским приметы поджигателя. Вскоре подозреваемого задержали инспекторы ДПС.

Выяснилось, что житель села Патруши ранее был судим за поджог 41 автомобиля в Екатеринбурге и Арамиле. В 2017 году его приговорили к пяти годам заключения, преступник освободился в октябре 2022 года.

По факту двух новых поджогов возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Подозреваемый взят под стражу. Он сообщил, что после освобождения устроился на работу автомехаником, а поджег автомобиль из-за спонтанного желания это сделать, возникшее после употребления алкоголя.

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