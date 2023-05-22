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Bentley нарастит производство меда после рекордного урожая

Компания Bentley в рамках празднования Всемирного дня пчел объявила о расширении собственной пасеки в Крю. Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, в Центре передового опыта по производству меда установили еще семь новых ульев, увеличив их общее число до 17 — теперь популяция насекомых превышает 1 млн особей.

Bentley нарастит производство меда после рекордного урожая
© Bentleymedia.com

Bentley занялась производством меда в 2019 году. Так компания решила поддержать биологическое разнообразие в окрестностях своего завода в графстве Чешир. Сперва пасека насчитывала 120 тысяч медоносных пчел, которые опыляли растения — их также высаживает автопроизводитель. К концу 2022-го года колония выросла до 600 с лишним тысяч особей.

В прошлом году Bentley также собрал рекордный урожай в одну тысячу банок меда. Всего за время действия проекта компания собрала 2 тысячи банок сладкого лакомства, которым угощает как сотрудников, так и клиентов.

Отметим, что Bentley не единственный автопроизводитель с собственной пасекой. В частности, Lamborghini построила ее еще в 2016 году. В 2017 году идею переняли Rolls-Royce и Porsche.

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