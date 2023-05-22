Дилеры назвали предварительную стоимость кроссовера Evolute i-Jet

Российско-китайский автомобиль на базе Dongfeng Seres SF5 окажется самым дорогим в линейке молодого бренда: по данным продавцов, которых опросил Autonews, его стоимость составит 6,5 миллиона рублей. Вместе с i-Jet в модельном ряду появится кроссовер i-Sky, который получит более демократичный ценник на уровне 4,5 миллиона рублей.

© Motor.ru / Evolute i-Jet

Кроссовер Evolute i-Jet — это Dongfeng Seres SF5 образца 2019 года, который у нас будут продавать под русифицированным шильдиком. В движение его приводит установка на базе 1,5-литрового бензинового турбомотора, который играет роль генератора. В связке с ним работают два электродвигателя, крутящие колеса.

Motor.ru / Evolute i-Jet

Motor.ru / Evolute i-Jet

Motor.ru / Evolute i-Jet

Motor.ru / Evolute i-Jet

Суммарная отдача составляет 646 лошадиные силы. Моторы запитываются от аккумулятора емкостью 90 киловатт-часов, обеспечивающего порядка 490 километров автономного хода.

Помимо i-Jet, на подходе кроссовер i-Sky, он же Dongfeng Forthing Thunder. Его предложат в единственном исполнении с 204-сильным электромотором, но богатым списком оснащения: с панорамной крышей, круиз-контролем, 10,25-дюймовыми «приборкой» и экраном медиасистемы, а также с «теплым» пакетом и климат-контролем с фильтром частиц РМ2.5.