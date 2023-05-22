В Совфеде разработали проект об увеличении срока ремонта по ОСАГО

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов разработал проект о расширении лимитов ремонта автомобилей по ОСАГО с 30 до 45 дней. Как сообщает ТАСС, в пояснительной записке он разъясняет необходимость изменений сложностями с поставками запчастей.

На данный момент в рамках ОСАГО пострадавший автомобиль должны отремонтировать в срок не более 30 дней. Кутепов утверждает, что сложившаяся в стране ситуация не позволяет соблюдать установленные законом временные рамки. В частности, сервисные центры страдают от разрыва логистических цепочек, из-за чего на поставки запасных частей требуется больше времени.

В результате страховщики не могут выполнять свои обязательства и попадают под штрафы. Кроме того, компаниям приходится расторгать договоры с сервисными центрами. Кутепов считает, что увеличение сроков в полтора раза улучшит ситуацию.