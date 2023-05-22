В Совфеде разработали проект об увеличении срока ремонта по ОСАГО
Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов разработал проект о расширении лимитов ремонта автомобилей по ОСАГО с 30 до 45 дней. Как сообщает ТАСС, в пояснительной записке он разъясняет необходимость изменений сложностями с поставками запчастей.
На данный момент в рамках ОСАГО пострадавший автомобиль должны отремонтировать в срок не более 30 дней. Кутепов утверждает, что сложившаяся в стране ситуация не позволяет соблюдать установленные законом временные рамки. В частности, сервисные центры страдают от разрыва логистических цепочек, из-за чего на поставки запасных частей требуется больше времени.
В результате страховщики не могут выполнять свои обязательства и попадают под штрафы. Кроме того, компаниям приходится расторгать договоры с сервисными центрами. Кутепов считает, что увеличение сроков в полтора раза улучшит ситуацию.
Напомним, что ранее с таким же предложением выступал комитет Совета Федерации по финансовой политике. Тогда увеличение сроков действия называли временной мерой, при этом не обозначив сроки действия изменений. Кроме того, предлагалось развивать услуги восстановления бывших в употреблении запчастей, а также разрешить их применение в ремонте по ОСАГО.