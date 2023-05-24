Модельный ряд Changan в России пополнится ещё одним седаном

Модельный ряд Changan вслед за седаном Alsvin пополнится ещё одним - Eado. Цены на автомобиль опубликовал один из дилерских центров, а "живые" продажи обещают начать не позднее следующего месяца.

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Длина Changan Eado составляет 4730 мм, ширина - 1820 мм, высота - 1505 мм, межступичное расстояние равно 2700 мм.

Силовой агрегат заявлен только один - 150-сильная "турбочетвёрка" объёмом 1,4 литра и 7-ступенчатый "робот" DCT. Привод - только передний.

Конкурент Hyundai Elantra и Skoda Octavia предложен в двух комплектациях, подробности о которых появятся позднее. При этом стоимость автомобиля уже известна: в базовой версии исполнения LX седан можно купить за 2 210 000 рублей, в более оснащённой DLX - за 2 280 000 рублей. Открыта бронь - первоначальный взнос составляет 16 тысяч рублей, пишет сайт "Китайские автомобили".

Российская Газета

Российская Газета