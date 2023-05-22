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В России запущены продажи компактных седанов Toyota Vios по цене от 2 225 000 рублей

Российские дилеры запустили продажи седанов Toyota Vios, которые поставляются по схеме параллельного импорта. Без учета скидок, маркетинговых программ и трейд-ин автомобиль можно купить по цене 2 225 000 рублей.

Компактные седаны Toyota Vios в РФ продают по цене от 2 225 000 рублей
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В Россию седаны Toyota Vios поставляются из стран Юго-Восточной Азии. В стандартное оснащение входят водительская подушка безопасности, усилитель руля, центральный замок, ABS, аудиосистема и иммобилайзер, тканевая обивка кресел, противотуманные фары, мультируль, кондиционер. Под капотом установлен атмосферный двигатель рабочим объемом 1,5 литра мощностью 109 лошадиных сил. Машина является конкурентом моделям Lada Vesta, Hyundai Solaris, Kia Rio.

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