Компактные седаны Toyota Vios в РФ продают по цене от 2 225 000 рублей

В России запущены продажи компактных седанов Toyota Vios по цене от 2 225 000 рублей
Российские дилеры запустили продажи седанов Toyota Vios, которые поставляются по схеме параллельного импорта. Без учета скидок, маркетинговых программ и трейд-ин автомобиль можно купить по цене 2 225 000 рублей.
В Россию седаны Toyota Vios поставляются из стран Юго-Восточной Азии. В стандартное оснащение входят водительская подушка безопасности, усилитель руля, центральный замок, ABS, аудиосистема и иммобилайзер, тканевая обивка кресел, противотуманные фары, мультируль, кондиционер. Под капотом установлен атмосферный двигатель рабочим объемом 1,5 литра мощностью 109 лошадиных сил. Машина является конкурентом моделям Lada Vesta, Hyundai Solaris, Kia Rio.
Южный автомобиль