Lexus показал первые изображения самого доступного кроссовера

Марка Lexus опубликовала официальные тизеры новой модели LBX, уточнив дату премьеры: кроссовер дебютирует 5 июня в Милане.

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В августе 2020 года компания Lexus подала заявки на регистрацию нового торгового наименования LBX, что воскресило слухи о том, что модельная линейка прирастёт новым субкомпактом, который окажется ещё меньше, чем UX. Теперь Lexus LBX перешёл из разряда мифических новинок в разряд готовящихся к премьере.

На данный момент никаких официальных данных о LBX нет. На тизерах показаны фонарь и кусочек передней части, включая головную фару. Предполагается, что Lexus LBX создан на базе европейского Toyota Yaris Cross (не путать с недавно дебютировавшим тёзкой для стран АСЕАН).

Пресс-служба Lexus