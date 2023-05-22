Lexus показал первые изображения самого доступного кроссовера

Lexus показал первые тизеры нового самого доступного кроссовера
Марка Lexus опубликовала официальные тизеры новой модели LBX, уточнив дату премьеры: кроссовер дебютирует 5 июня в Милане.
В августе 2020 года компания Lexus подала заявки на регистрацию нового торгового наименования LBX, что воскресило слухи о том, что модельная линейка прирастёт новым субкомпактом, который окажется ещё меньше, чем UX. Теперь Lexus LBX перешёл из разряда мифических новинок в разряд готовящихся к премьере.
На данный момент никаких официальных данных о LBX нет. На тизерах показаны фонарь и кусочек передней части, включая головную фару. Предполагается, что Lexus LBX создан на базе европейского Toyota Yaris Cross (не путать с недавно дебютировавшим тёзкой для стран АСЕАН).
Отсюда можно предугадать, какие силовые установки получит новая модель "Лексус". Негибридный вариант исполнения оснащён 120-сильным трёхцилиндровым двигателем M15A-FKS, гибридный - 91-сильной версией этого агрегата (вкупе с электромотором мощность системы составляет 116 л.с.). Оба варианта предполагают как переднеприводную версию, так и систему полного привода. Нельзя исключать, что Lexus LBX будет представлен и в чисто электрической версии.