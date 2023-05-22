Стало известно, когда в России появится замена Toyota Camry
Официальный представитель китайского бренда Chery в России сообщил, когда в России начнутся продажи Arrizo 8, которую называют заменой Toyota Camry. Об этом пишет журнал «За рулем».
По словам представителя бренда, предварительно, продажи седанов Arrizo 8 начнутся в июне-июле этого года. Сколько будет стоит автомобиль, пока неизвестно. В Китае цена машины составляет от 109 тысяч юаней (1,2 млн рублей).
Напомним, седан Arrizo 8 по габаритам схож с Toyota Camry и Hyundai Elantra – ее размеры 4780×1843×1469 мм. В Китае автомобиль предлагается со связкой из турбомотора объемом 1,6 л (197 л.с., 290 Нм) и семиступенчатого робота с двойным сцеплением.
Тем временем, стала известна цена самой Toyota Camry, ввезенной по параллельному импорту. Так, в ХМАО новый автомобиль можно купить за 5,6 млн рублей. Стоимость машины вызвала настоящее возмущение у местных жителей. По мнению горожан, за эти деньги можно купить приличную квартиру или уехать за границу, купить там такую же машину и еще останется на несколько лет безбедного проживания.