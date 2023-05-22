Благодаря искусственному интеллекту RoboTire способен менять шины за 23 минуты

Замена шин - это физически трудоемкий процесс, который требует значительной физической силы. Как сообщает SPEEDME.RU, американская компания RoboTire разработала робота с искусственным интеллектом, который способен заменять шины разных размеров и весовых категорий. Робот может заменить все четыре колеса автомобиля за 23 минуты, что в два раза быстрее, чем человек. Для этого он использует два шестиосевых рычага, по одному на каждую сторону автомобиля.