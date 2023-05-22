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В Москве рецидивист завладел чужим автомобилем, пригрозив водителю арбалетом

Злоумышленник похитил автомобиль, пригрозив водителю арбалетом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно Москва».

В Москве рецидивист угнал автомобиль при помощи арбалета
© Газета.Ru

Отмечается, что 59-летний москвич решил продать свою иномарку за 5 млн рублей. Мужчина разместил объявление, на связь вышел покупатель. Перед покупкой автомобиль решено было проверить. Мужчины сели в машину и поехали кататься по Зеленоградской улице. В какой-то момент покупатель достал из рюкзака арбалет и потребовал владельца освободить салон, после чего уехал в неизвестном направлении.

Владелец автомобиля обратился в полицию, угонщика задержали. Им оказался 54-летний рецидивист, который недавно приехал в Москву.

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