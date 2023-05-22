В Москве рецидивист угнал автомобиль при помощи арбалета

Отмечается, что 59-летний москвич решил продать свою иномарку за 5 млн рублей. Мужчина разместил объявление, на связь вышел покупатель. Перед покупкой автомобиль решено было проверить. Мужчины сели в машину и поехали кататься по Зеленоградской улице. В какой-то момент покупатель достал из рюкзака арбалет и потребовал владельца освободить салон, после чего уехал в неизвестном направлении.