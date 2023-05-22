В Москве рецидивист угнал автомобиль при помощи арбалета

В Москве рецидивист завладел чужим автомобилем, пригрозив водителю арбалетом
Злоумышленник похитил автомобиль, пригрозив водителю арбалетом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно Москва».
Отмечается, что 59-летний москвич решил продать свою иномарку за 5 млн рублей. Мужчина разместил объявление, на связь вышел покупатель. Перед покупкой автомобиль решено было проверить. Мужчины сели в машину и поехали кататься по Зеленоградской улице. В какой-то момент покупатель достал из рюкзака арбалет и потребовал владельца освободить салон, после чего уехал в неизвестном направлении.
Владелец автомобиля обратился в полицию, угонщика задержали. Им оказался 54-летний рецидивист, который недавно приехал в Москву.