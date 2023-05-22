Каждый четвертый россиянин надеется на возвращение ушедших автобрендов

События 2022 года повлекли за собой заметное изменение российского авторынка - с него ушли десятки крупнейших брендов, а их место активно импортозамещают китайские марки. В мае 2023 года маркетинговая платформа Calltouch провела опрос среди россиян, чтобы узнать, как изменилось их отношение к приобретению автомобиля за последний год, чего им не хватает для совершения покупки и каким они видят будущее автопрома в стране (результаты опроса оказались в распоряжении "Российской газеты"). Выяснилось, что примерно четверть соотечественников верит и надеется на возвращение ушедших зарубежных автомобильных марок, а 65% опрошенных не хватает актуальной информации о состоянии авторынка в стране.

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Главным же трендом отрасли, по мнению россиян, стало увеличение числа китайских авто, и, как следствие, их стоимости (34,1%). При этом в "монополизм" Китая на российском рынке верит гораздо меньше людей - только 12,8% считают, что он возможен в ближайшем будущем. Соотечественники также отмечают и развитие отечественного автопрома, который показывает рост на дефицитном рынке (22,5%). Каждый пятый россиянин считает, что в скором времени многие автомобилисты пересядут с личного транспорта на общественный, 13,2% говорят о потенциальном росте числа электрокаров, а 7,8% ждут увеличения поставок ушедших брендов параллельным импортом.

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За последний год отношение россиян к покупке автомобиля заметно изменилось. Около 38% опрошенных планировали приобрести автомобиль в 2023 году, но пока решили отложить покупку до лучших времен. Готовность купить автомобиль прямо сейчас, в первую очередь, "упирается" в цену - так ответили 24,3%. Около 16% россиян продолжают рассматривать только привычные бренды, 13,2% отказались от владения автомобилем, 11,4% стали больше доверять китайским маркам, 10% присматриваются к отечественным авто, а 8,6% - к электрокарам.

"Российский авторынок за последний год обогатился большим количеством новых китайских брендов, и сейчас и покупатели, и продавцы, находятся в стадии знакомства с новым автомобильным ассортиментом. При этом уже давно знакомые россиянам бренды, которые хоть и в меньшем количестве, но привозятся в страну благодаря параллельному импорту, в разы снизили маркетинговые активности. Эти два факта приводят к непониманию того, что покупать - о новых китайских марках еще недостаточно информации, а перспективы наличия автомобилей привычных брендов еще более туманны", - комментирует Артур Саркисян, коммерческий директор Calltouch, эксперт Callday Auto 2023.

Результаты опроса подтверждают, что россиянам не хватает актуальной информации для покупки автомобиля. Около 22% опрошенных недовольны отсутствием данных по ценам запчастей, а 12,5% - по их наличию. Столько же расстроены отсутствием тест-драйвов. Примерно 18% россиян хотели бы знать больше о китайских автомобилях, которые за последние годы стали гораздо технологичнее и конкурентоспособнее.

Примерно 15% интересуются любыми новыми брендами и моделями ввиду дефицита предложения, 13,9% - хотят знать больше о поставках и перспективах возвращения привычных (ушедших) брендов, потому что не готовы пересесть на незнакомые марки, так как не доверяют им.

Ответы на все "автомобильные" вопросы россияне ищут чаще сами, аккумулируя данные из разных источников (35,7% голосов). Все остальные мнения распределились практически равномерно между следующими каналами: новости в интернете (22,9%), профильные блоги и автоподборы (21%), информация от знакомых (19,5%), официальные данные дилеров (18,6%) и рекламные рассылки (17,1%).

Аналитики Calltouch также поделились результатами исследования клиентских обращений в дилерские центры за период с января 2022 по март 2023 года в Москве и области. Количество посещений сайтов автодилеров рекордно низким было в марте-апреле прошлого года - падение к январю составило около 35%, и сейчас хоть и стабильно, но все-таки держится на примерно таком же уровне, не достигая докризисных значений.