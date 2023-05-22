Российским молодоженам хотят давать миллион на покупку машины

В России хотят выдавать молодоженам сертификаты на покупку нового автомобиля. Сумма субсидии составит миллион рублей, и потратить их можно будет только на покупку новой машины отечественного производства. Сертификаты смогут получить молодые семьи, в которых обоим супругам не больше 30 лет, сразу после рождения первого ребенка. При этом продать автомобиль получится не ранее чем через пять лет после покупки. Такие меры, по мнению властей, должны свести к минимуму риск мошеннических схем и фиктивных браков.

Законопроект о выделении помощи молодым семьям готовит фракция ЛДПР. По мнению авторов, такой шаг станет эффективной мерой поддержки молодых семей и поможет решить проблему с демографическим кризисом в стране. Зампред ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что в 2022 году в России родилось минимальное за последние 22 года количество детей, поэтому необходимо дополнительно мотивировать молодые семьи.

Нилов заметил, что молодой семье с ребенком автомобиль крайне необходим для поездок в больницы, детские сады и кружки. Кроме того, предложенная мера поможет поддержать российский автопром, в пользу которого будут делать выбор молодые семьи.

Представители отрасли инициативу поддержали, однако партнер аналитичского агентства «Автостат» Игорь Моржаретто заявил, что сейчас в бюджете нет денег на программы поддержки.