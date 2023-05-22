Автомобилисты Флориды будут ездить по радиоактивным дорогам

Во США хотят заасфальтировать дороги радиоактивными отходами
Власти американского штата Флорида подготовили новый и довольно спорный законопроект. Как пишет SPEEDME.RU, он позволяет дорожным службам штата асфальтировать дороги в этом регионе радиоактивными отходами.
Законопроект под литерами HB 1191, находящийся на рассмотрении губернатора Рона ДеСантиса, призывает Департамент транспорта штата Флорида обдумать возможность использования фосфогипса как материал для дорожного покрытия. Это радиоактивный побочный продукт производства удобрений.
Совсем не удивительно, что против данного законопроекта уже выступили природоохранные организации. Не позднее 1-го апреля будущего года транспортный департамент Флориды должен дать ответ по вопросу возможного использования фосфогипса.