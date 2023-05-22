Автомобилисты Флориды будут ездить по радиоактивным дорогам

Власти американского штата Флорида подготовили новый и довольно спорный законопроект. Как пишет SPEEDME.RU, он позволяет дорожным службам штата асфальтировать дороги в этом регионе радиоактивными отходами.

© Моя Москва.онлайн

Законопроект под литерами HB 1191, находящийся на рассмотрении губернатора Рона ДеСантиса, призывает Департамент транспорта штата Флорида обдумать возможность использования фосфогипса как материал для дорожного покрытия. Это радиоактивный побочный продукт производства удобрений.