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Назван китайский конкурент популярных у россиян Lada Vesta и Hyundai Solaris

Changan представил на своем сайте новый седан Alsvin, который станет самым дешевым в своем классе от китайского производителя. Его стоимость будет начинаться от 1 649 900 рублей. Об этом пишут «Известия».

Новый автомобиль оснащен двигателем объемом 1,5 литра, который обладает мощностью 107 лошадиных сил и крутящим моментом 145 Нм. Этот двигатель будет работать в паре с пятиступенчатой «роботизированной» коробкой передач. Габариты новинки составляют: длина – 4390 мм, ширина – 1725 мм, высота – 1490 мм, а колесная база равна 2535 мм. Так, размеры седана сравнимы с Lada Vesta и Hyundai Solaris, которые являются лидерами продаж на российском рынке.

В России Alsvin будет доступен в двух комплектациях. Стандартная версия LX оснащена LED-оптикой, 15-дюймовыми колесными дисками и двумя подушками безопасности. В базовой комплектации есть мультируль, кондиционер, семидюймовый дисплей системы мультимедиа, камера заднего вида и четыре динамика.

Версия DLX, стоимость которой начинается от 1 709 900 рублей, предлагает более широкий выбор функций, таких как люк в крыше, датчики давления в шинах, система «старт-стоп» и камера бокового обзора справа.

Ранее стала известна цена на иранские автомобили Khodro Tara в России. Стоимость машин начинается от 1,529 млн рублей – за эту сумму предлагается модель с механической коробкой передач.

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