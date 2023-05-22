Continental избавился от завода в России

Холдинг S8 Capital завершил сделку по приобретению российских активов компании Continental AG. Среди прочего новому владельцу отошел и шинный завод в Калуге, рассчитанный на выпуск до четырех миллионов шин в год. Выпуск шин на предприятии продолжается, все 1,1 тысячи работников калужского завода сохранят свои рабочие места. S8 Capital намерен развивать производство.

Правительство РФ одобрило сделку по продаже российского завода Continental еще в апреле. Тогда же появилась информация, что Continental запросил одобрение продажи своих российских активов у американского регулятора — Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США, — чтобы получить лицензию на реэкспорт.

Сумма сделки не раскрывается, однако, по неофициальным данным, она составила примерно 7–10 миллиардов рублей, что сопоставимо с 87 миллионами евро, в которые активы оценивал сам Сontinental. Завод «Континентал Калуга» был введен в эксплуатацию в 2013 году в индустриальном парке «Росва», объем инвестиций в проект составил 240 миллионов евро. Там производятся шины трех брендов, Continental, Gislaved и Matador.

В официальном заявлении холдинга говорится, что S8 Capital «приобрел российские активы Continental с целью их дальнейшего развития, и в ближайшее время они пройдут процедуру ребрендинга».