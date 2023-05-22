Восемь стран Европы высказались против эконорм Евро-7

Как сообщает SPEEDME.RU, в Европейскую комиссию был отправлен документ, который направлен против регламента Евро-7.

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По данным источника, документ был подписан правительствами следующих стран: Италией, Болгарией, Чешской Республикой, Францией, Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией. Они высказались против введения Евро-7 с лета 2025 года. Эта мера названа нереалистичной.