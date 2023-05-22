В России начались продажи новых семиместных минивэнов Toyota Voxy

Автодилеры в России начали предлагать японские минивэны Toyota Voxy нового поколения, обратила внимание «Газета.Ru». Объявления с предложениями праворульных автомобилей 2023 года выпуска размещены в классифайдах дилерами из Приморья и Хабаровского края. Цены — от 2,2 млн руб. до 3,6 млн руб.

Новый Toyota Voxy выпускается с 2022 года в Японии и по габаритам сравним с Nissan Serena. Длина автомобиля составляет 4695 мм, ширина — 1730 мм, высота — 1895 мм. Колесная база достигает 2850 мм. В салоне, в зависимости от комплектации, могут разместиться семь или восемь пассажиров.

Для заказа доступны автомобили с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 170 л.с. в сочетании с вариатором Direct Shift и передним приводом. На домашнем рынке также представлены гибридные модификации и машины с полным приводом.