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В России поступили в продажу семиместные минивэны Toyota Voxy за 2,2 млн рублей

Автодилеры в России начали предлагать японские минивэны Toyota Voxy нового поколения, обратила внимание «Газета.Ru». Объявления с предложениями праворульных автомобилей 2023 года выпуска размещены в классифайдах дилерами из Приморья и Хабаровского края. Цены — от 2,2 млн руб. до 3,6 млн руб.

В России начались продажи новых семиместных минивэнов Toyota Voxy
© Газета.Ru

Новый Toyota Voxy выпускается с 2022 года в Японии и по габаритам сравним с Nissan Serena. Длина автомобиля составляет 4695 мм, ширина — 1730 мм, высота — 1895 мм. Колесная база достигает 2850 мм. В салоне, в зависимости от комплектации, могут разместиться семь или восемь пассажиров.

Для заказа доступны автомобили с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 170 л.с. в сочетании с вариатором Direct Shift и передним приводом. На домашнем рынке также представлены гибридные модификации и машины с полным приводом.

В оснащение Toyota Voxy входят мультируль, климат-контроль, аудиосистема, парктроники, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, беспроводное зарядное устройство для смартфонов, электрический стояночный тормоз и другие опции.

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