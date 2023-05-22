Создан самый уродливый автомобиль в мире

Дизайнеры британской лизинговой компании Hippo Leasing представили Deformis 10 – автомобиль, дизайн которого составлен из элементов 10 машин, в разное время признававшихся самыми некрасивыми в мире. Об этом пишет Auto.ru.

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Аналитики компании проанализировали интернет-рейтинги самых некрасивых автомобилей и составили список из 116 машин, из которых были выбраны наиболее упоминаемые элементы дизайна.