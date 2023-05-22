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Создан самый уродливый автомобиль в мире

Дизайнеры британской лизинговой компании Hippo Leasing представили Deformis 10 – автомобиль, дизайн которого составлен из элементов 10 машин, в разное время признававшихся самыми некрасивыми в мире. Об этом пишет Auto.ru.

Создан самый уродливый автомобиль в мире
© Hippo Leasing

Аналитики компании проанализировали интернет-рейтинги самых некрасивых автомобилей и составили список из 116 машин, из которых были выбраны наиболее упоминаемые элементы дизайна.

Deformis 10 является гибридом кроссовера и компактвэна, созданным на основе Nissan Juke и Nissan Cube, с использованием деталей от Fiat Multipla, Chrysler PT Cruiser, Ford Scorpio, SsanYong Rodius и Pontiac Aztek. Название проекта происходит от латинского слова «уродливый», а слоган модели звучит как: «Не судите книгу по обложке».

Напомним, в 2020 году Fiat Multipla стал жертвой эксперимента венгерского блогера, который раздавил машину танком на камеру. В видео принял участие Андраш Арато, известный в Сети как «Гарольд, скрывающий боль».

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