Создан самый уродливый автомобиль в мире
Дизайнеры британской лизинговой компании Hippo Leasing представили Deformis 10 – автомобиль, дизайн которого составлен из элементов 10 машин, в разное время признававшихся самыми некрасивыми в мире. Об этом пишет Auto.ru.
Аналитики компании проанализировали интернет-рейтинги самых некрасивых автомобилей и составили список из 116 машин, из которых были выбраны наиболее упоминаемые элементы дизайна.
Deformis 10 является гибридом кроссовера и компактвэна, созданным на основе Nissan Juke и Nissan Cube, с использованием деталей от Fiat Multipla, Chrysler PT Cruiser, Ford Scorpio, SsanYong Rodius и Pontiac Aztek. Название проекта происходит от латинского слова «уродливый», а слоган модели звучит как: «Не судите книгу по обложке».
Напомним, в 2020 году Fiat Multipla стал жертвой эксперимента венгерского блогера, который раздавил машину танком на камеру. В видео принял участие Андраш Арато, известный в Сети как «Гарольд, скрывающий боль».